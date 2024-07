Es war der bis dahin beste Auftritt der Mannschaft von Head Coach Steve Kerr, die zuvor recht glanzlos gegen Kanada und Australien gewonnen hatten und in beiden Spielen gewisse Defizite aufwiesen. Gegen die Serben brummte vor allem der offensive Motor, auch wenn das Team um Nikola Jokic den besseren Start erwischte.

Stephen Curry, dem gegen Australien kaum etwas gelingen wollte, leitete mit einem Dreier Mitte des zweiten Viertels einen 19:5-Lauf (zuvor 40:40) zugunsten der US-Amerikaner ein, von dem sich die Serben, die am Vortag noch selbst gegen Australien im Einsatz waren, nicht mehr erholten. Auch das dritte Viertel ging mit 24:13 an die Kerr-Mannschaft, danach kamen keine Zweifel mehr über den Sieg auf.

Anthony Davis blockt 6 Würfe

Auch NBA-MVP Nikola Jokic hatte seine Schwierigkeiten, insbesondere Anthony Davis machte in der Defense einen guten Job gegen den Superstar der Denver Nuggets, zum Ende des zweiten Abschnitts räumte die "Braue" Jokic gleich zweimal in Folge ab. Letztlich waren es nur 8 Punkte und 7 Rebounds für Jokic, zusammen mit Guard Aleksa Avramovic war der Center trotzdem der beste Mann der "Gäste", bei denen Bogdan Bogdanovic erneut verletzt fehlte.

Curry (24 Punkte) war mit sechs verwandelten Dreiern der beste Schütze der US-Amerikaner, dazu glänzte Davis mit 7 Zählern, 6 Rebounds und satten 6 Blocks. LeBron James begnügte sich dagegen nur mit 5 Punkten, sein Scoring wurde an diesem Abend aber auch nicht gebraucht. Kevin Durant konnte aufgrund seiner Wadenverletzung erneut nicht mitwirken.

Die USA bleiben damit ungeschlagen, nun stehen vor Olympia noch zwei Testspiele gegen den Südsudan (20. Juli) und Weltmeister Deutschland (22. Juli) in London an. Serbien hat noch zwei Tests in Belgrad gegen Japan und Griechenland.