Stattdessen mussten die Griechen ihr Spiel nach draußen verlagern, der Dreier wollte in Halbzeit eins (6/18) aber überhaupt nicht fallen. Ganz anderes Bild beim Weltmeister von 2019. Angeführt von ihren alten Herren Sergio Llull und Rudy Fernández traf La Roja 11/17 Dreier in den ersten 20 Minuten und schaffte es so, einen Rückstand aus dem ersten Viertel in eine 49:35-Führung zu verwandeln.