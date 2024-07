Der erste Spieltag bei den Olympischen Spielen hielt direkt ein echtes Spitzenduell bereit: Team USA traf auf den Vizeweltmeister Serbien, auf dem Papier ein vorgezogenes Finale. Die von Ex-Deutschland-Trainer Svetislav Pesic trainierten Serben starteten stark in die Partie, nach nicht einmal drei Minuten musste US-Coach Steve Kerr beim Stand von 10:2 für Serbien eine Auszeit nehmen.

Im zweiten Viertel machte Durant direkt so weiter: Zur Pause hatte er deswegen bereits 21 Punkte bei perfekter Wurfquote auf der Anzeigetafel stehen. Serbien dagegen hatte von außen Probleme - nachdem die USA zwischenzeitlich bereits zweistellig geführt hatten, brachte Nikola Jokic den Vizeweltmeister aber mit einigen starken Aktionen zumindest vorübergehend wieder näher ran. Unterstützung erhielt er zu der Phase besonders von Ognjen Dobric, der zur Pause ebenfalls bereits zweitstellig gescort hatte. Immer wieder erarbeiteten die Serben sich auch zweite Chancen am offensiven Brett. Dennoch führten die USA dank ihrer starken Bank und der überragenden Quote von außen (12/18 Dreier) zur Pause mit 58:49.