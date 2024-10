Erstmals trat ein deutsches Team bei einer NBA-Franchise in der Fremde an und das BBL-Team verkaufte sich in Portland durchaus teuer. Auch wenige Minuten vor Schluss waren die Ulmer noch in Schlagdistanz (90:96 bei noch 5:27 Minuten), obwohl Portland Mitte des dritten Viertels noch mit bis zu 20 Punkten führte und die Starter auch noch im Schlussabschnitt spielen ließ.

Vor zahlreichen NBA-Scouts (es sollen über 50 gewesen sein) machten auch die Ulmer Youngster einen guten Eindruck, Ben Saraf kam in 33 Minuten auf 16 Punkte (6/14 FG, 3/5 Dreier), zwei Assists und zwei Steals, Noa Essengue verbuchte 20 Zähler (6/14) und acht Rebounds.

Für Ulm war es nach einem perfekten Saisonstart (6-0) die dritte Niederlage am Stück, zuvor hatten die Donauschwaben im Pokal in Bamberg verloren und dann am Montag auch im EuroCup bei Besiktas die erste Schlappe einstecken müssen. Das Spiel in Portland war dagegen ein netter Bonus und die Ulmer machten das Beste aus ihrem Auftritt an der Westküste.

Ben Saraf erzielte 16 Punkte in Portland. picture alliance / nordphoto GmbH

ratiopharm Ulm heiß von der Dreierlinie

Vor allem von draußen lief für die Gäste, obwohl man in Europa eine kürzere Dreierlinie gewohnt ist. 20 von 46 Distanzwürfe (43,5 Prozent) fielen durch die Reuse, so blieben die Ulmer im Spiel, weil auf der Gegenseite Portland kaum etwas traf (5/24).

Für die Blazers war der Nr.3-Pick von 2023 Scoot Henderson (23, 10/15) bester Scorer, dazu gefielen auch Deni Avdija (18, 6/9) und Deandre Ayton (13), der aber nur in der ersten Halbzeit eingesetzt wurde.