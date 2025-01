vor 2 Stunden BBL-Highlights Krimi in Rostock: Seawolves bezwingen Vechta nach packender Schlussphase

Rostock arbeitet sich dank des dritten Sieges in Serie in der Tabelle weiter nach oben. Am 15. Spieltag der BBL gewannen die Seawolves die packende Partie gegen den SC RASTA Vechta nach einer spannenden Schlussphase mit 87:83.