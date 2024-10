vor 39 Minuten Basketball - Highlights by MagentaSport Ulm dank Jessup-Show weiter ungeschlagen

Mit 27 Punkten führte Justinian Jessup ratiopharm Ulm an beim Spiel in Vilnius an. Nach drei engen Vierteln legte er im Schlussabschnitt richtig los und brachte den klaren Erfolg nach Hause.