Braunschweig schlägt auch Hamburg - setzen weiter Druck auf Bayern

Die Löwen Braunschweig setzen Meister Bayern München in der Basketball Bundesliga immer mehr unter Druck. Der Tabellenzweite feierte mit 91:79 (41:41) gegen die Veolia Towers Hamburg seinen dritten Sieg in Serie und den neunten Erfolg in den letzten elf Spielen.