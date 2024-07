Der Olympia-Dritte von Tokio legte los wie die Feuerwehr. Giddey und Landale zerlegten die spanische Verteidigung nach allen Regeln der Kunst, die Iberer selbst hatten große Probleme gegen die Athletik der Boomers. Weil auch die eigenen Dreier nicht fielen, war der Rückstand schnell zweistellig, erst ein kleines Gerangel zwischen Usman Garuba und Josh Green weckte den Europameister etwas auf. Dennoch stand es nach zehn Minuten bereits 31:21 für die Mannschaft aus Down Under.

Oldie Sergio Llull brachte Spanien mit drei erfolgreichen Distanzwürfen wieder auf -4 heran, doch es folgte wieder eine Dürre mit fast vier Minuten ohne Field Goal. Dennoch kam Australien nicht mehr so einfach in die Zone, auch von draußen kühlten die Boomers etwas ab. Das lag auch an der sehr wankelmütigen Linie der Referees, die spätestens im zweiten Viertel komplett den Rhythmus aus dem Spiel nahmen. Gleich vier Spieler hatten zur Pause bereits drei Fouls angesammelt (Lopez-Arostegui und Garuba für Spanien, Mills und Magnay für Australien), die Boomers führten mit 49:42 dank des überragenden Duos aus Giddey (15) und Landale (10)