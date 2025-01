Zwei übertrumpfen Kobe: Die jüngsten NBA-Spieler aller Zeiten

Platz 14: LeBron James (29. Oktober 2003) - 18 Jahre, 303 Tage

James spielt derweil seine 22. (!) Saison in der NBA und war von Tag eins ein NBA-Spieler ohne Anlaufschwierigkeiten. Nur in seiner Rookie-Saison wurde LeBron nicht All-Star, nie war ein Spieler über einen so langen Zeitraum so konstant und so erfolgreich.

CSPA-US PRESSWIRE