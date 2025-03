Platz 10: Ariel Hukporti (New York Knicks) - Gehalt 24/25: 2,87 Mio. Dollar

An 58. Stelle von einem Titel-Anwärter gedraftet zu werden, ist sportlich gewiss nicht ideal. Der gebürtige Stralsunder Hukporti wusste in seinen wenigen Minuten allerdings zu überzeugen und hinterließ insbesondere defensiv einen guten Eindruck. Offensiv spielt er in seiner ersten Saison dagegen kaum eine Rolle. Die jüngste Verletzung am Meniskus warf den Deutschen nun wieder zurück. Dennoch kann sich Hukporti Hoffnungen machen, dass die Knickerbocker von ihrer Kluboption Gebrauch machen.

Brad Penner-Imagn Images