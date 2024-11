Wemby und Chet nicht an der Spitze: Die aktuell größten Spieler der NBA

Zach Edey (2,24 Meter)

Der Rookie ist trotz seiner 22 Jahre ein Baum von einem Mann und schickt sich an, Rookie of the Year zu werden. Edey ist kaum vom Punkten abzuhalten, wenn er den Ball in der Nähe des Korbes bekommt, und kann auch gestandene Spieler in der Zone umherschieben. Dazu bringt er für seine Größe auch eine gute Mobilität in der Defensive mit.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS