Trey Murphy III (New Orleans Pelicans)

Die Situation des Wings in New Orleans ist kompliziert. Er ist ein starker Verteidiger und Schütze, kann viele Positionen spielen - für einen Platz in der Starting Five ist der Pels-Kader aber (aktuell noch) zu voll. Eine Verlängerung ist dennoch ein No-Brainer, eher wird in naher Zukunft anderweitig Platz geschaffen …

picture alliance / ASSOCIATED PRESS