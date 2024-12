Von der BBL in die NBA: Diese Spieler schafften den Sprung

PJ Tucker

In der Saison 2011/12 führte Tucker Brose Bamberg zur Meisterschaft und wurde Finals-MVP. Anschließend startete er eine erfolgreiche NBA-Karriere, in der er für Teams wie die Raptors, Rockets und Bucks spielte. Bekannt für seine starke Verteidigung und seine Effektivität im Small-Ball wurde er zu einem Schlüsselspieler in tiefen Playoff-Runs.

Troy Taormina-Imagn Images