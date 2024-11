Julius Erving - "Dr. J"

Julius Erving erhielt den Spitznamen "Dr. J" von seinem Schulfreund Leon Saunders, mit dem er sich gegenseitig als "Professor" und "Doktor" bezeichnete. Dieser Name machte ihn später zur Basketball-Ikone, besonders in der ABA, wo seine spektakulären Auftritte mangels TV-Präsenz nur live zu erleben waren. Schon früh wurde Dr. J so zum Volkshelden und Pionier einer Ära, bevor er schließlich in der NBA Geschichte schrieb.

Malcolm Emmons - USA TODAY Sports