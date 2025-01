50 Punkte: Nigel Hayes-Davis

Einen Punkte mehr machte nur noch Nigel Hayes-Davis, der bis heute den Rekord für die meisten Punkte eines Spielers in einem Spiel in der Geschichte der EuroLeague hält. Mit Fenerbahce, am 29. März 2024 erzielte der US-Amerikaner 50 Punkte gegen Alba Berlin.

IMAGO/Seskim Photo TR