6. David Robinson: 2954 Blocks (987 Spiele)

Als erster Pick kam der Center 1987 zu den Spurs und dominierte von Beginn an. Er wurde Rookie of the Year, zweimal NBA-Champion, zehnmal All-Star und schaffte es in zehn All-NBA-Teams und in zehn All-Defensive-Teams. Zudem führte er die Liga in verschiedenen Jahren in Rebounds (1991), Blocks (1992) und Scoring (1994) an.

RVR Photos-Imagn Images