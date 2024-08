Starke Bank reicht am Ende nicht: Die Noten und Einzelkritiken zur DBB-Pleite

POWER FORWARD: Daniel Theis

Note 4,5 - Zugegeben, es ist undankbar gegen Jokic zu verteidigen, aber Theis, der das in der NBA einige Mal ordentlich machte, sah überhaupt keine Sonne. Als Help Defender mit zwei Blocks deutlich besser, dennoch verzichtete Herbert in Halbzeit zwei die meiste Zeit auf den Big Man der New Orleans Pelicans.

picture alliance/dpa