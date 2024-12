Der Coach: Mark Daigneault

Seit vier Jahren hauptverantwortlich an der Seitenlinie hat Mark Daigneault OKC von einem Rebuild-Team zu einem Titelkandidaten geformt. Sein Fokus auf Disziplin, Teamplay und Entwicklung zahlt sich aus - nicht umsonst wurde er letzte Saison Coach of the Year.

John Hefti-Imagn Images