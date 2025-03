Späte Verstärkungen: Die wichtigsten Nachverpflichtungen der EuroLeague

Isaiah Wong - Zalgiris Kaunas

Zalgiris Kaunas verstärkte seinen Kader vor der Transfer-Deadline mit Isaiah Wong. Der 24-jährige Combo-Guard wurde als Ersatz für Lonnie Walker IV geholt, der zu den Philadelphia 76ers wechselte. Wong hatte zuvor in der G League mit 26,1 Punkten im Schnitt überzeugt und war dort sogar zum Player of the Week gekürt worden. In der NBA absolvierte er 20 Spiele für die Charlotte Hornets und zeigte mit 6,0 Punkten pro Partie solide Leistungen. Nun sollte er in Kaunas eine tragende Rolle übernehmen.

IMAGO/Icon Sportswire