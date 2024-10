So viele Deutsche wie nie zuvor: Die NBA-Transfers 2024

Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder)

Zahltag für den deutschen Center. New York war in seinen Möglichkeiten limitiert, das nutzten die Thunder mit einem Angebot, was Hartenstein nicht ablehnen konnte. 87 Millionen für drei Jahre sind eine Ansage, der Deutsche wird in OKC vermutlich wieder die Rolle des Backups annehmen, dabei aber auch viele und wichtige Minuten spielen.

IMAGO/Icon Sportswire