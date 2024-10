Schröder, Wagner-Brüder, Theis und Co.: Die Gehälter der deutschen NBA-Spieler

Die Gehälter der deutschen Basketballer in der NBA sind im Vergleich zu den Top-Verdienern der Liga eher bescheiden. In dieser Slideshow zeigen wir, wie viel die Deutschen, darunter Weltmeister Dennis Schröder, in der kommenden Saison verdienen.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS