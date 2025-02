7 Mal getradet: Marcus Camby

Der ehemalige Nr. 2-Pick aus dem Jahr 1996 hat wohl eines der besseren Resümees auf dieser Liste. 2007 wurde er zum "Defensiv Player Of The Year" ernannt. Insgesamt fehlte ihm aber die sportliche Stabilität über einen längeren Zeitraum, was schließlich in sieben Trades resultierte.

IMAGO/USA TODAY Network