Pick 11 - New Jersey Nets: Tyreke Evans (4) - damaliger Pick: Terrence Williams

Williams hielt sich nur für 153 Partien in der NBA, Evans wurde dagegen Rookie of the Year. In Sacramento gelang dennoch nie der Durchbruch, später wurde er für ein Drogenvergehen zwei Jahre gesperrt und kehrte nicht mehr in die NBA zurück.

IMAGO/USA TODAY Network