Pick 3: Derrick Favors (New Jersey Nets)

Ein Opfer der sich wandelnden NBA. Favors war der klassische muskelbepackte Vierer am Zonenrand, der heutzutage kaum mehr gebraucht wird. Favors spielte viele Jahre an der Seite von Gobert in Utah, später wurde er in New Orleans ein Center, wenn auch nur ein durchschnittlicher. Seit 2022 ohne Team.

imago images/Icon SMI