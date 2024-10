Over/Under-Tipps für alle 30 Teams der Saison 2024/25

New Orleans Pelicans - Over/Under: 45,5 Siege

In New Orleans geht es wie immer um die Gesundheit von Zion. Was passiert mit dem unzufriedenen Brandon Ingram? Passiert noch was auf Center? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man den Pels eher nicht über den Weg trauen sollte. Tipp: UNDER

IMAGO/Xinhua