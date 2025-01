24 Siege: Golden State Warriors - 2015/16

Mit 24 Siegen zu Saisonbeginn stellen die Warriors in dieser Kategorie bis heute den Rekord. Für einen NBA-Titel reichte es in dem Jahr allerdings noch nicht. In den Finals scheiterten Curry und Co. trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung an den Cleveland Cavaliers um LeBron James.

Kyle Terada-USA TODAY Sports