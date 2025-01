Nur drei wurden später nicht All-Stars: Die MIPs seit 2010

2013: Paul George (Indiana Pacers)

In Jahr drei seiner Karriere machte PG-13 den Sprung zum Star. Erstmals reichte es für ein All-NBA Team, dazu wurde George auch ins All-Defensive Team gewählt, was ihn zu einem der besten Flügelspieler der Liga machte. Dank seiner Entwicklung mauserten sich die Pacers zu einem Top-Team und wurden ein ernsthafter Konkurrent für die Big Three in Miami.

Joshua S. Kelly-USA TODAY Sports