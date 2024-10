Nr. 3-Pick enttäuscht - Lakers-Rookie der Steal des Drafts?

3. Pick: Reed Sheppard (Houston Rockets)

Reed Sheppard kam nach einer starken Summer League in die Preseason und wurde von den NBA-General Managern als Favorit für den Rookie of the Year genannt. In seinen vier Preseason-Spielen konnte er allerdings nicht an die Erwartungen anknüpfen. Er erzielte durchschnittlich 6,5 Punkte und drei Rebounds.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS