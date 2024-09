Platz 10: Joe Ingles (36 Jahre, 361 Tage)

Mit 27 Jahren kam Joe Ingles erst spät in die NBA. Inzwischen steht der Australier aber bereits vor seiner elften Saison. Nach zunächst acht Jahren in Utah, scheint "Slomo Joe" gefallen am Reisen gefunden zu haben. Nach jeweils einem Jahr bei den Bucks und Magic geht er in der neuen Saison für die Timberwolves auf Korbjagd.

IMAGO