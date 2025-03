9. Miami Heat: Kon Knueppel (SF, Duke)

Mit 1,98 m und 98 kg bringt Kon Knueppel die ideale Mischung aus Größe, Physis und Shooting für die NBA mit. Sein Spielstil erinnert an Kevin Huerter oder Corey Kispert - ein hochprozentiger Werfer mit schnellem Release und gutem Off-Ball-Scoring. Bei Duke hat der 19-jährige bewiesen, dass er nicht nur ein reiner Spot-Up-Shooter ist, sondern auch aus Bewegung, in Pull-Ups und aus dem Dribbling treffen kann. Trotz seiner offensiven Qualitäten gibt es defensiv noch Fragezeichen - seine laterale Schnelligkeit könnte in der NBA ein Problem werden. Dennoch: Teams, die einen verlässlichen Shooter mit hoher Spielintelligenz suchen, werden in Knueppel eine sichere Wahl sehen.

IMAGO/Imagn Images