New Orleans Pelicans (2013)

Ursprünglich als Hornets gegründet (2002), wurde das Team 2013 in New Orleans Pelicans umbenannt. Zwischenzeitlich als New Orleans/Oklahoma City Hornets bekannt, als sie von 2005 bis 2007 in Oklahoma City aufgrund der Schäden an ihrem Stadion durch Hurrikan Katrina spielten.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS