NBA Draft 2014: Groß gehyped, die Schlagzeilen schrieben andere

Pick 7: Julius Randle (Los Angeles Lakers)

Der Forward riss sich in seinem ersten NBA-Spiel umgehend das Kreuzband, verbesserte sich in der Folge aber Stück für Stück. Reifte in New York zum All-Star, ist dort aber nicht mehr unumstritten. Als Scorer mit Guard-Qualitäten hat er ein sehr eigenes Skillset.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS