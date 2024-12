Triple-Doubles in den Playoffs

In den Playoffs führt LeBron eine Reihe an Kategorien an. In Sachen Triple-Doubles allerdings steht eine weitere Legende noch vor dem King. Magic Johnson führt die Liste aktuell mit 30 an, dicht gefolgt von James mit 28. Elf davon gelangen ihm in den Finals, was ebenfalls den Rekord bedeutet.

Ken Blaze-USA TODAY Sports