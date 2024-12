Die meisten Punkte an Weihnachten: Diese Stars toppten Wembys überragendes Debüt

Victor Wembanyama spielte für die San Antonio Spurs in seinem Debüt an Weihnachten eine furiose Partie - auch wenn die Texaner knapp in New York unterlagen. 42 Punkte erzielte der Franzose, nur 13 Spieler machten an Weihnachten in der Geschichte der NBA mehr. Hier gibt es die Übersicht.

Wendell Cruz-Imagn Images