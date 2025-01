Mega-Trades vor der Deadline? Diese Stars könnten noch wechseln

Jordan Clarkson (Utah Jazz)

Auch Clarksons Name befindet sich seit gut zwei Jahren in Trade-Gerüchten, dennoch ist der Guard weiterhin Spieler der Jazz. Die sind in dieser Saison eines der schlechtesten Teams der NBA, der erfahrene Scorer wird am Salzsee eigentlich nicht mehr gebraucht. Der 32-Jährige kassiert 2025/26 noch knapp 14,3 Millionen Dollar, das könnte für einige Teams eine (zu) hohe Hürde sein.

Chris Nicoll-Imagn Images