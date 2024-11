Platz 6: Steve Kerr - 531 Siege

2014 übernahm Kerr die Geschicke bei den Golden State Warriors und prägte das Image der Franchise seither nachhaltig. Zusammen mit Stephen Curry und Co. gewann er vier NBA-Titel und erreichte sechsmal die Finals. In der regulären Saison holte der heute 59-Jährige in 65,7 Prozent aller Spiele einen Sieg - eine beeindruckende Quote!

Alonzo Adams-Imagn Images