Platz 4: Udonis Haslem - 42 Jahre und 304 Tage

Udonis Haslem verbrachte seine gesamte 20-jährige Karriere in der NBA bei den Miami Heat, nachdem er ungedraftet von der University of Florida kam (spielte nach dem College ein Jahr bei Chalon-sur-Saone). Er gewann mit den Heat drei NBA-Meisterschaften: 2006 zusammen mit Dwyane Wade und anschließend 2012 und 2013 mit der "Big Three" bestehend aus Wade, LeBron James und Chris Bosh. Haslem ist eine Heat-Legende und bekannt für seine Führungsqualitäten auf und neben dem Court. Sein Jersey wurde zuletzt von den Heat geehrt und in den "Rafters" der Arena verewigt.

Jim Rassol-Imagn Images