Platz 8: Bobby Portis (Milwaukee Bucks) - Gehalt 24/25: 12,6 Mio. Dollar

Vom Fan-Liebling zum Trade-Kandidaten und wieder zurück. So in etwa könnte man die Beziehung von Bobby Portis Jr. und den Milwaukee Bucks zusammenfassen. Aber auch sein laufender Vertrag besitzt eine spielerseitige Option auf Verlängerung. Wie man hört, fühlt er sich in der Gegend sehr wohl und es wird allgemein angenommen, dass er noch wenigstens ein Jahr an der Seite von Giannis und Co. verbleiben wird.

IMAGO/Icon Sportswire