13: Wilt Chamberlain (1968-1973)

Keiner der geehrten Spieler lief über einen kürzeren Zeitraum als Chamberlain auf, dennoch hinterließ Wilt (wie überall) seine Spuren. An der Seite von Jerry West führte der Center, der einst 100 Punkte in einem Spiel erzielte, die Lakers 1972 zu ihrer ersten Meisterschaft in Los Angeles.

