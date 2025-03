Platz 11: Rick Carlisle (seit 2001) - 980 Siege (53,3)

Unter ihm erklommen Nowitzki und Co. 2011 endlich den NBA-Olymp, satte 13 Jahre sollte Carlisle in Dallas die Verantwortung tragen. Der Offensiv-Guru leitet seit 2021 die Geschicke bei den Indiana Pacers und führte diese 2024 überraschend in die Conference Finals.

IMAGO/USA TODAY Network