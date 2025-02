Paul George - 41 Punkte (2016)

PG13 zeigte 2016 eine überragende Vorstellung und war drauf und dran, einen neuen All-Star-Game-Rekord aufzustellen. Mit neun getroffenen Dreiern setzte er ein Statement. Doch am Ende reichte es nicht für den MVP-Titel - diesen sicherte sich Russell Westbrook. Das Spiel war zudem Kobes letztes All-Star-Game in seinem finalen NBA-Jahr, was den Abend besonders machte.

Trevor Ruszkowski-Imagn Images