6. Luke Kennard (2022) - 28 Punkte (Max: 40)

In der aktuellen Saison trifft Kennard für die Grizzlies starke 47,8 Prozent von der Dreierlinie. Bereits 2021/22 zeigte er mit 44,9 Prozent in 70 Spielen für die Clippers seine Präzision. Dennoch ging der Titel im 3-Point Contest an Karl-Anthony Towns. Der ehemalige Duke Blue Devil hat in acht NBA-Saisons nur zweimal weniger als 40 Prozent von der Dreierlinie getroffen.

Kyle Terada-Imagn Images