Große Leistung trotz kleiner Statur: Die aktuell kleinsten Spieler der NBA

4. Chris Paul (6 ft / 183 cm, San Antonio Spurs)

Chris Paul gehört zu den besten Point Guards aller Zeiten. Der 12-malige All-Star wurde siebenmal ins All-Defensive First Team und fünfmal ins All-NBA Second Team gewählt. Bereits 2006 wurde er als Rookie of the Year ausgezeichnet. Trotz seiner beeindruckenden Karriere fehlt ihm bislang ein NBA-Titel, doch er bleibt eine zentrale Figur in San Antonio und ein Vorbild an Spielintelligenz und Führungsqualität für die jungen Spurs.

Daniel Dunn-Imagn Images