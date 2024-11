Manute und Bol Bol

Manute Bol, der 2,31 Meter große Center aus dem Sudan, wurde 1985 von den Washington Bullets an 31. Stelle gedraftet und ist bis heute der zweitgrößte Spieler in der NBA-Geschichte. Während seiner Karriere spielte er für die Warriors, Heat, 76ers und Bullets und schaffte es einmal ins All-Defensive Second Team. Sohn Bol Bol, ebenfalls mit einer beeindruckenden Größe von 2,21 Metern gesegnet, wurde 2019 an 44. Stelle von den Miami Heat gedraftet. Aktuell steht Bol Bol bei den Phoenix Suns unter Vertrag.

Joe Camporeale-Imagn Images