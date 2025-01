Europas Basketball-Elite: Diese Länder dominieren die NBA

Europa hat in der NBA längst seinen festen Platz gefunden - mit Superstars wie Nikola Jokic, Luka Doncic und Giannis Antetokounmpo aktuell an der Spitze. Wir zeigen euch, welche europäischen Länder die meisten Spieler in der NBA stellen.

Isaiah J. Downing-Imagn Images