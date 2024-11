Rudy Gobert - 27. Pick

Im NBA Draft 2013 wählten die Denver Nuggets Rudy Gobert aus. Der französische Center spielte nie für Denver, da er direkt an die Utah Jazz abgegeben wurde, wo er sich zu einem der besten Verteidiger der Liga entwickelte. Gobert hat in seiner 12-jährigen NBA-Karriere bei den Jazz und den Timberwolves im Schnitt 12,7 Punkte, 11,8 Rebounds und 2,1 Blocks pro Spiel aufgelegt. Zudem wurde er viermal als Defensive Player of the Year ausgezeichnet und ist dreifacher NBA All-Star.

Vincent Carchietta-Imagn Images