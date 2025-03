EuroLeague-Budgets enthüllt: Wer gibt am meisten aus?

11. Baskonia: 14 Mio. (8 Mio. für Gehälter)

Baskonia muss mit einem Gesamtbudget von 14 Millionen Euro und 8 Millionen Euro für Spielergehälter haushalten. Niedrigere Steuern (25 Prozent - in Barcelona sind es 47 Prozent, in Madrid 43 Prozent) in Vitoria helfen, eine wettbewerbsfähige Gehaltsstruktur aufrechtzuerhalten. Die finanzielle Unterlegenheit zeigt sich trotzdem in der Leistung: 14. Platz in der laufenden Euroleague-Saison.

IMAGO/MN Press Photo