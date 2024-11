Wilt Chamberlain: 70 Punkte

Wenn man es als aktiver NBA-Spieler in Top-15 in dieser Kategorie schaffen möchte, muss man mittlerweile die 70-Punkte-Marke knacken. Wilt gelang das natürlich mehrmals, seine 70 Punkte am 10. März 1963 reichten aber weder zum Sieg seiner Warriors, noch zum Erreichen der Playoffs. Mit einer Bilanz von 31-49 wurden die Warriors am Ende Vorletzter im Westen.

Malcolm Emmons-Imagn Images