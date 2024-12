Platz 7: 2 NBA-Titel

Noch einen Schritt weiter gingen die Houston Rockets, die angeführt von Hakeem Olajuwon (l.) das Double in den Jahren 1994 und 1995 holten. Auch die Milwaukee Bucks (1971, 2021) und die New York Knicks (1970, 1973) feierten bereits zwei NBA-Titel in ihrer Geschichte.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS