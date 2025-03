Ein Meilenstein für die Ewigkeit? LeBron durchbricht nächste Schallmauer

LeBron James hat einen weiteren Meilenstein erreicht, als erster Spieler knackte er mit 34 Punkten gegen die New Orleans Pelicans die Marke von 50.000 erzielten Punkten in Regular Season und Playoffs. Sein Vorsprung auf Rang zwei wächst und wächst, während Dirk Nowitzki in der gleichen Nacht überholt wurde.

Gary A. Vasquez-Imagn Images